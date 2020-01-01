Двух украинок ночью высадили из автобуса за скандал по поводу просмотра российского сериала

Двух украинских активисток, возмутившихся показом российского сериала, попросили выйти из междугороднего автобуса на пустынную трассу, чтобы не мешали остальным пассажирам. Дело происходило поздним вечером. Одна из них, Ярына Черногуз, изложила эту историю в «Фейсбуке ».

Черногуз в автобусе начала кричать, что воевала против «сепаратистов» и «москалей» в Донбассе и теперь возвращается с похорон своего парня, погибшего там же.

«Мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов», – заявила она.

Водитель поставил вопрос на голосование, однако никто из пассажиров не высказался за выключение фильма. А одна женщина отметила, что ей безразлично, на каком языке говорят актеры, лишь бы было интересно. Активисток же она назвала «убийцами», добавив, что на войну их не посылала.

В итоге водитель высадил активисток на трассе, чтобы «пассажиры могли спокойно досмотреть российское кино».

Теперь Черногуз требует компенсации от транспортной компании и ждет извинений от водителя автобуса.