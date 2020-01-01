В Алжире разбился истребитель Су-30. Пилоты погибли

Истребитель российского производства Су-30 рухнул на землю в Алжире. Инцидент произошел накануне вечером в северо-восточной части страны в районе Умм-эль-Буаги. По данным канала «Аль Нахар », алжирский экипаж в составе 2-х пилотов катапультироваться не успел.

О разрушениях на земле не сообщается, однако взрыв после падения самолета вызвал панику в расположенном неподалеку населенном пункте. Причины катастрофы пока неизвестны. Для выяснения обстоятельств созданная специальная комиссия.

Сегодня на вооружении алжирских ВВС стоят несколько десятков истребителей российской сборки Су-30МКА. Они разработаны на основе Су-30МКИ, самолетов, поставленных в Индию. Поставки машин в Алжир начались в 2007 году.