В Алжире разбился истребитель Су-30. Пилоты погибли

Сегодня, 08:41

Александр Зуев

0

Image
В Алжире разбился истребитель Су-30. Пилоты погибли

Истребитель российского производства Су-30 рухнул на землю в Алжире. Инцидент произошел накануне вечером в северо-восточной части страны в районе Умм-эль-Буаги. По данным канала «Аль Нахар», алжирский экипаж в составе 2-х пилотов катапультироваться не успел. 

О разрушениях на земле не сообщается, однако взрыв после падения самолета вызвал панику в расположенном неподалеку населенном пункте. Причины катастрофы пока неизвестны. Для выяснения обстоятельств созданная специальная комиссия. 

Сегодня на вооружении алжирских ВВС стоят несколько десятков истребителей российской сборки Су-30МКА. Они разработаны на основе Су-30МКИ, самолетов, поставленных в Индию. Поставки машин в Алжир начались в 2007 году.

Алжир Су-30 катастрофа

Лента

Певица Елка похудела до неузнаваемости

Сегодня, 14:40

Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах

Сегодня, 14:06

В Петербурге «Макдоналдс» заплатит крупный штраф за недоразумение с 6-рублевым соусом

Сегодня, 14:02

Семенович рассказала, как похудеть на 5 кг за 10 дней

Сегодня, 13:38

Samsung Galaxy S20 поступит в продажу раньше заявленного срока

Сегодня, 13:33

Поклонская анонсировала приезд на ялтинский форум делегации из Индии

Сегодня, 13:29

В Москве отслужили молебен о спасении Китая от коронавируса

Сегодня, 12:45

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle