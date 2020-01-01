Три снаряда упали на территории американского посольства в Ираке

Сегодня, 07:50

Александр Зуев

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Три снаряда упали на территории американского посольства в Ираке

В Багдаде неизвестные обстреляли «зеленый квартал», где находятся правительственные учреждения Ирака и дипмиссии других государств. По словам очевидцев, всего было выпущено 5 реактивных снарядов, три из них упали на территории американского посольства. 

Взрывы прозвучали накануне вечером. Одна ракета угодила в ресторан, в котором питаются сотрудники дипмиссии США. Как сообщает РИА Новости, ссылающееся на местные СМИ, несколько человек пострадали. Имеют ли они отношение к посольству, не уточняется. 

Комментируя инцидент, Госдеп призвал иракские власти выполнять обязанности по защите иностранных дипломатических объектов. 

Отмечается, что ситуация в Багдаде остается напряженной.

Ирак посольство США обстрел

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