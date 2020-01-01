Американец возил на заднем сиденье скелет, чтобы избежать штрафов

Полицейские Аризоны (США) «разоблачили» 62-летнего местного жителя, когда заглянули в салон его автомобиля после остановки на полосе, выделенной для движения автобусов. На заднем сиденье машины они увидели пластиковый скелет с надетой на череп панамой и обернутый в тряпье. Водителю выписали штраф.

Дело в том, что выделенной для общественного транспорта полосой в Аризоне могут пользоваться также и обычные легковушки, но с условием, что в салоне находятся не менее 2-хчеловек. Именно с этой целью мужчина и обзавелся «вечным» пассажиром. Однако долго водить за нос дорожную полицию ему не удалось.

По данным «Би-би-си », в Аризоне за нарушение правил пользования полосой для транспортных средств с большим количеством пассажиров (high-occupancy vehicle, HOV) ежегодно штрафуют до 7-и тыс. водителей.