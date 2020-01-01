Ослеп и не может двигаться: мальчик стал инвалидом после операции по удалению аппендицита

Девятилетний ребенок, проживающий с родителями в Сарыагаше (Казахстан), после хирургического вмешательства стал инвалидом: он ослеп, не может двигаться и самостоятельно принимать пищу. Мальчика доставили в местную больницу летом прошлого года с лопнувшим аппендицитом, в тот же день его прооперировали. Больница признала врачебную ошибку.

«В июне наш ребенок поступил в Сарыагашскую больницу, у него аппендицит лопнул. Врачи прооперировали, но сделали что-то не так, потому что у ребенка лопнули вены на голове. Врачи дали большую дозу наркоза, мой сын потерял зрение и с тех пор находится в таком состоянии. Мы возили его в Шымкент в больницу, потом снова сюда, но все тщетно», – цитирует Eadaily маму пострадавшего.

Она сообщила, что ее сын за эти месяцы перенес уже 7 операций.

В свою очередь руководство больницы обвинило в халатности анестезиолога, который после объявленного ему выговора уволился, и где он теперь, никто не знает. Издание добавляет, что сразу после случившегося родители мальчика обратились с заявлением в полицию, однако потом его почему-то забрали. Сейчас они просят помощи, чтобы отвезти ребенка в столичную клинику.