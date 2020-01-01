В Китае от коронавируса впервые умер врач

В субботу утром в Ухане (КНР), являющимся эпицентром распространения коронавируса, умер врач- отоларинголог. Ему было 62 года, он занимался проблемами гортани в Центральной больнице региона Хубэй.

По данным ресурса Paper , врач почувствовал недомогание 16 января. Результаты анализов показали, что он заражен новым типом вируса. Через два его госпитализировали. Однако все старания его коллег оказались безуспешными – пациент умер 25-го в семь утра. Это первый случай смерти врача от коронавируса.

Недавно китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что число зараженных медицинских работников значительно превышает официальные данные – они есть практически в каждой уханьской больнице. Это связано с тем, что в самом начале эпидемии инфицированных не изолировали в отдельные боксы.