В Китае от коронавируса впервые умер врач

Сегодня, 11:36

Александр Зуев

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В Китае от коронавируса впервые умер врач

В субботу утром в Ухане (КНР), являющимся эпицентром распространения коронавируса, умер врач- отоларинголог. Ему было 62 года, он занимался проблемами гортани в Центральной больнице региона Хубэй. 

По данным ресурса Paper, врач почувствовал недомогание 16 января. Результаты анализов показали, что он заражен новым типом вируса. Через два его госпитализировали. Однако все старания его коллег оказались безуспешными – пациент умер 25-го в семь утра. Это первый случай смерти врача от коронавируса. 

Недавно китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что число зараженных медицинских работников значительно превышает официальные данные – они есть практически в каждой уханьской больнице. Это связано с тем, что в самом начале эпидемии инфицированных не изолировали в отдельные боксы.

Китай коронавирус смерть врач

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