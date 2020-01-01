Пьяный африканец укусил собаку, и она сдохла

Сегодня, 17:25

Александр Зуев

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Пьяный африканец укусил собаку, и она сдохла

Издание Pulse рассказало о странном случае, произошедшем в африканской Гане. В выходной день житель района Вольта, известный как Эфо, отдыхал на природе, попивая крепкий спиртной напиток акпетеши, когда к нему подбежал бродячий пес и укусил за ногу. 

Закричав от неожиданности и боли, мужчина бросился догонять собаку. Он настиг ее в ближайших кустах, где та, вероятно хотела спрятаться. По словам очевидца этой истории (брата потерпевшего), Эфо схватил собаку за шею, придушил, а затем сильно укусил. 

«Я слышала, как собака лаяла и кричала, как будто ей было очень больно, но через несколько минут она остановилась», – рассказал брат. 

 

Тогда он подошел к кустам, чтобы узнать, что за ними происходит, и увидел лежащую на земле собаку с пеной у пасти. Через несколько секунд она была мертва. После этого парень стал думать, что его брат «ядовитый», отмечает издание.

Гана собака укус

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