Мать-одиночка пыталась отравить грудного ребенка солью

Жительница графства Уэст-Йоркшир (Великобритания) несколько месяцев боролась со стрессом, вызванного тем, что молодой человек ее бросил после рождения девочки. Борьбу она проиграла и попыталась покончить с собой, но неудачно.
Через некоторое она обратилась в местную больницу, заявив, что ребенок отказывается от бутылочного кормления. Девочку положили на обследование. Когда они осталась в палате вдвоем, мать стала скармливать дочери поваренную соль. Малышке стало плохо, и она бы умерла, если б врачи своевременно не пришли на помощь.
В итоге девочку спасли, а ее мать задержали полицейские. По окончании расследования суд признал ее виновной в умышленном отравлении. Ребенка у нее отобрали и передали на воспитание в другую семью.
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