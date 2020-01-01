Мать-одиночка пыталась отравить грудного ребенка солью

Сегодня, 16:39

Александр Зуев

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Мать-одиночка пыталась отравить грудного ребенка солью

Жительница графства Уэст-Йоркшир (Великобритания) несколько месяцев боролась со стрессом, вызванного тем, что молодой человек ее бросил после рождения девочки. Борьбу она проиграла и попыталась покончить с собой, но неудачно. 

Через некоторое она обратилась в местную больницу, заявив, что ребенок отказывается от бутылочного кормления. Девочку положили на обследование. Когда они осталась в палате вдвоем, мать стала скармливать дочери поваренную соль. Малышке стало плохо, и она бы умерла, если б врачи своевременно не пришли на помощь.   

«Уровень натрия у восьмимесячной девочки внезапно поднялся до колоссальных 178 пунктов, что подвергло ее высокому риску смерти либо серьезному повреждению головного мозга. За несколько часов женщина успела скормить ей не менее 2-х чайных ложек соли», – пишет издание Mirror

В итоге девочку спасли, а ее мать задержали полицейские. По окончании расследования суд признал ее виновной в умышленном отравлении. Ребенка у нее отобрали и передали на воспитание в другую семью.

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