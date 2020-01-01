В десяти городах Китая объявлен карантин

Власти КНР практически превратили провинцию Хубэй, считающуюся эпицентром вспышки коронавируса, в зону отчуждения. В регионе для въезда-выезда закрыты уже десять крупных городов. Чиновники отметили, что более строгие меры замедляют распространение эпидемии.
Газета напоминает, что первые случаи заболеваний обнаружены в Ухане. Здесь самые строгие ограничения. Здесь полностью остановлено движение всех видов транспорта (метро, автобусов, паромов), а также закрыты все вокзалы. Это при том, что Ухань входит в четверку крупнейших ж/д узлов Китая. Кроме того, закрыт аэропорт.
Накануне издание сообщило, что коронавирус унес жизни 26-ти китайских граждан. Эпидемия дошла до Южной Кореи, Таиланда, Японии и Соединенных Штатов.
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