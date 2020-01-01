В десяти городах Китая объявлен карантин

Власти КНР практически превратили провинцию Хубэй, считающуюся эпицентром вспышки коронавируса, в зону отчуждения. В регионе для въезда-выезда закрыты уже десять крупных городов. Чиновники отметили, что более строгие меры замедляют распространение эпидемии.

«Транспорт не ходит в крупнейших городах провинции Ухань (население 11 млн. человек) и Хуанган (население 7,5 млн. человек). Также власти закрыли города Хуанши (2,7 млн.), Сяньнин (2,5 млн.), Сяньтао (1,6 млн.), Эчжоу (1,08 млн.), Цяньцзян (963 тыс.), Эньши (809 тыс.), Чжицзян (550 тыс.) и Чиби (534 тыс.)», – сообщает « Хубэй жибао ».

Газета напоминает, что первые случаи заболеваний обнаружены в Ухане. Здесь самые строгие ограничения. Здесь полностью остановлено движение всех видов транспорта (метро, автобусов, паромов), а также закрыты все вокзалы. Это при том, что Ухань входит в четверку крупнейших ж/д узлов Китая. Кроме того, закрыт аэропорт.

Накануне издание сообщило, что коронавирус унес жизни 26-ти китайских граждан. Эпидемия дошла до Южной Кореи, Таиланда, Японии и Соединенных Штатов.