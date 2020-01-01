Израильских организаторов озадачил отказ Зеленского посетить форум памяти Холокоста

Отказ президента Украины участвовать в форуме, посвященном памяти жертв Холокоста вызывает недоумение. Его отказ в пользу пожилых людей ничего не меняет, так как у администрации музея нет возможности допустить их в последний момент к участию к торжественной церемонии.

Ранее Зеленский заявил, что он и его делегация отказываются от участия в форуме, а свои места отдают старикам, которые очень хотят попасть на мероприятия, но не могут из-за отсутствия этих самых мест. При этом он пояснил, что остальные ранее намеченные встречи в Израиле пройдут в соответствии с графиком.

«Президенту было объяснено, все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы, и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. В таких условиях его (Зеленского) решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг сделан в день проведения мероприятия под названием "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом», – цитирует РЕН.ТВ сообщение пресс-службы мемориального комплекса.

Глава комплекса Авнер Шалев подтвердил это сообщение и отметил, что ему неизвестны мотивы Зеленского, побудившие его отказаться от участия в форуме.