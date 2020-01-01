Украинский моряк рассказал, где находятся «пропавшие» с возвращенных катеров унитазы

Вчера, 15:44

Александр Зуев

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Украинский моряк рассказал, где находятся «пропавшие» с возвращенных катеров унитазы

Скандал по поводу якобы пропавшей с возвращенных Россией бронекатеров и буксира сантехники возник на пустом месте. Унитазы находятся там, где им и полагается быть – в гальюнах. Никто их не снимал. Суда пришли в той же комплектации, в какой они попали к российским пограничникам. 

«Да они там стоят. Была проблема с мотором, который работает на слив. Пришел командующий, либо замкомандующего спросить, что осмотрели и чего не хватает. Выскочил кто-то и сказал, что с унитазом проблема, а тот не так понял и доложил в СМИ сразу, что их якобы вообще нет», – рассказал украинский моряк в беседе с «дядей Мишей» – автором канала на YouTube «Миша из Канады».

Моряк добавил, что сам приходил на эти корабли и интересовался, что там произошло. Оказалось, что всё нормально. 

Напомним, арестованные вместе с экипажами за провокацию в Керченском проливе украинские военные суда были возвращены Киеву в конце прошлого года. Сразу же поднялся шум по поводу их разукомплектовании. ВМС Украины насчитали тогда убытков на $2,3 млн.

Украина катера унитазы

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