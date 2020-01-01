Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

Змеи являются наиболее вероятным носителем нового типа коронавируса, который вызвал вспышку вирусной пневмонии в китайском городе Ухань. Такой вывод сделали ученые из Поднебесной. Результатами своего исследования они поделились в статье, которая вышла в печати в научном журнале Journal of Medical Virology.

Ученые предполагают, что новый штамм коронавируса, который, по последним данным, привел к смерти 17 человек, появился после мутации штамма, который поражает рептилий.

Специалисты сравнили пять образцов его генома с данными 200 образцов других вирусов. Предположительно, 2019-nCoV – гибрид двух коронавирусов. Появился он примерно два года назад.

Согласно их версии, первые люди, заразившиеся вирусом и переболевшие пневмонией, употребляли в пищу мясо змей, которые покупали на рынке.

Исследователи такой вывод сделали потому, что штаммы вирусов, которые поражают змей и рептилий, похожи между собой. Версия эта требует еще тщательной проверки. Если она подтвердится, медики смогут эффективно бороться с распространением болезни.

К слову, количество зараженных уже достигло 600.