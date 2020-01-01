Зеленский решил отказаться от участия в израильском форуме памяти Холокоста

Вчера, 12:24

Александр Зуев

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Зеленский решил отказаться от участия в израильском форуме памяти Холокоста

Как рассказал сам Зеленский, прибыв в Израиль, он узнал, что мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста вызвали огромный интерес в мире, в том числе у людей, которые были свидетелями этой трагедии, однако им практически невозможно попасть на форум из-за отсутствия мест. В связи с этим президент решил отдать места украинской делегации ветеранам. 

«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильным», – написал Зеленский в «Фейсбуке». 

При этом он отметил, что предпринятый им шаг не отменяет почтительного отношения к памяти жертв страшнейшей трагедии 20-го века. Кроме того, делегация примет участие во всех запланированных официальных мероприятиях, в том числе во встречах с израильским руководством. 

Ранее Зеленский сообщал, что не исключает переговоров в Израиле с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский Израиль форум

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  • холокост придумали жиды, никакого холокоста не было....почему все президенты, как холуи, перед жидами должны на карачках ползать ? Нормальные люди не должны с жидами якшаться.
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