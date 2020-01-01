Зеленский решил отказаться от участия в израильском форуме памяти Холокоста

Как рассказал сам Зеленский, прибыв в Израиль, он узнал, что мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста вызвали огромный интерес в мире, в том числе у людей, которые были свидетелями этой трагедии, однако им практически невозможно попасть на форум из-за отсутствия мест. В связи с этим президент решил отдать места украинской делегации ветеранам.

«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильным», – написал Зеленский в « Фейсбуке ».

При этом он отметил, что предпринятый им шаг не отменяет почтительного отношения к памяти жертв страшнейшей трагедии 20-го века. Кроме того, делегация примет участие во всех запланированных официальных мероприятиях, в том числе во встречах с израильским руководством.

Ранее Зеленский сообщал, что не исключает переговоров в Израиле с Владимиром Путиным.