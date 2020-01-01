Чубаров назвал дату массового «прорыва» в Крым

Вчера, 08:56

Александр Зуев

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Чубаров назвал дату массового «прорыва» в Крым

Глава украинской националистической организации «Меджлис» (запрещена в РФ) и экс-депутат Рады Чубаров в эфире 5-го канала заявил, что поведет колонну своих сторонников в Крым 2 мая. Переход границы он планирует совершить через пункт пропуска «Чонгар». 

Чубаров сообщил, что колонну возглавят активисты и руководящий состав его организации. По его словам, среди участников марша будут не только граждане Украины, но и «партнеры» из западных стран. Уточнять, что это за партнеры и из каких стран они прибудут, он уточнять не стал. При этом глава «Меджлиса» упрямо называл государственную границу административной, подчеркивая тем самым, что не признает вхождения Крыма в РФ. 

«Акция ненасильственного сопротивления будут проведена для того, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админграницы», – пояснил Чубаров. 

При этом он не исключил силового прорыва на территорию Крымского полуострова.

Украина Чубаров Крым граница

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