Чубаров назвал дату массового «прорыва» в Крым

Глава украинской националистической организации «Меджлис» (запрещена в РФ) и экс-депутат Рады Чубаров в эфире 5-го канала заявил, что поведет колонну своих сторонников в Крым 2 мая. Переход границы он планирует совершить через пункт пропуска «Чонгар».

Чубаров сообщил, что колонну возглавят активисты и руководящий состав его организации. По его словам, среди участников марша будут не только граждане Украины, но и «партнеры» из западных стран. Уточнять, что это за партнеры и из каких стран они прибудут, он уточнять не стал. При этом глава «Меджлиса» упрямо называл государственную границу административной, подчеркивая тем самым, что не признает вхождения Крыма в РФ.

«Акция ненасильственного сопротивления будут проведена для того, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админграницы», – пояснил Чубаров.

При этом он не исключил силового прорыва на территорию Крымского полуострова.