Шторм «Глория» затопил Майорку морской пеной

22-01-2020, 15:35

Александр Зуев

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Шторм «Глория» затопил Майорку морской пеной

Испанский остров Майорка «завалило» пеной, которая покрыла городские улицы полутораметровым слоем. Пену вместе с морской водой выбросил на сушу шторм «Глория». Как пишет Daily Mail, разбушевавшаяся в Испании стихия уже оставила без света около 200 тыс. жителей. На данный момент известно также о 4-х погибших.  

   

Накануне утонул в пене еще один город – Тосса-де-Мар в Каталонии. Шторм бушевал всю ночь, а когда люди проснулись, то увидели на улицах пену, высотой по пояс. 

«Глория» обрушилась на страну в минувшее воскресенье, во многих регионах до сих пор действует самый высокий уровень опасности. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Испании выпадут проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром.

Испания шторм пена

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