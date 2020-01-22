Шторм «Глория» затопил Майорку морской пеной

Испанский остров Майорка «завалило» пеной, которая покрыла городские улицы полутораметровым слоем. Пену вместе с морской водой выбросил на сушу шторм «Глория». Как пишет Daily Mail , разбушевавшаяся в Испании стихия уже оставила без света около 200 тыс. жителей. На данный момент известно также о 4-х погибших.

Накануне утонул в пене еще один город – Тосса-де-Мар в Каталонии. Шторм бушевал всю ночь, а когда люди проснулись, то увидели на улицах пену, высотой по пояс.

«Глория» обрушилась на страну в минувшее воскресенье, во многих регионах до сих пор действует самый высокий уровень опасности. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Испании выпадут проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром.