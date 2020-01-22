В Греции впервые избрали на пост президента женщину

22-01-2020, 13:57

Александр Зуев

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В Греции впервые избрали на пост президента женщину

Екатерина Сакелларопулу стала президентом Греции. Голосование по ее кандидатуре прошло в парламенте в парламенте в среду утром. Она победила, набрав более 200 голосов из трехсот. Таким образом, впервые кресло главы государства заняла женщина, сообщает РИА Новости

Срок полномочий президента 5 лет, его кандидатуру обычно вносит премьер-министр или одна из депутатских фракций. Греция – парламентское государство, поэтому президент ограничен во власти и выполняет, по большей части, представительские функции. Основная власть сосредоточена в руках премьера. 

Интересная деталь: согласно греческой Конституции, голосовать против кандидатуры президента нельзя. При этом можно воздержаться или вообще не приходить на заседание парламента.

Греция президент женщина

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