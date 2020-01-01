Лучше швабры и ведра: Трамп раскритиковал идею защитить Нью-Йорк от штормов барьером

Сегодня, 12:08

Александр Зуев

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Лучше швабры и ведра: Трамп раскритиковал идею защитить Нью-Йорк от штормов барьером

Нет надобности в строительстве вокруг Нью-Йорка дорогостоящих выдвижных защитных сооружений, поскольку штормы в этом районе случаются довольно редко. Да и вряд ли эта махина сработает в нужный момент, считает американский президент. 

По данным New York Times разработкой защитного барьера для Нью-Йорка несколько лет занималось военное ведомство, точнее, специалисты инженерных войск. Основным минусом спроектированного сооружения Трамп посчитал его стоимость ($119 млрд.) и сроки строительства – около 25 лет. 

«Массивная 200-миллиардная морская стена вокруг Нью-Йорка для защиты от редких штормов – глупая и экологически вредная идея, кроме того, когда в ней будет необходимость, она, скорее всего, и не сработает», – сказал президент США. 

В связи с этим он посоветовал ньюйоркцам «сражаться» со штормами по старой технологии – с применением швабр и ведер.

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