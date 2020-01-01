Попавшая в казарму ракета убила 70 новобранцев в Йемене

Сегодня, 11:33

Александр Зуев

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Попавшая в казарму ракета убила 70 новобранцев в Йемене

Повстанцы-хуситы выпустили по казарме армии Йемена мощную ракету, от разрыва которой погибли 70 военнослужащих, десятки солдат получили ранения. Казарма находится в тренировочном лагере в провинции Мареб. В ней располагались новобранцы, проходившие подготовку. 

Инцидент произошел накануне вечером. Первоначально сообщалось о 24-х погибших. Однако по мере продвижения спасательных работ данные о погибших корректировались. 

«Число жертв ракетного обстрела тренировочного лагеря призывников в районе аль-Майль на северо-западе города Мареб увеличилось до 70-ти, раненых – 50», – сообщил РИА Новости источник. 

По мнению военных специалистов, была применена баллистическая ракета. Командование не сомневается, что к обстрелу причастны хуситы, война с которыми на территории Йемена продолжается с 2014 года.

Йемен казарма ракета

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