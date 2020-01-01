Маск пообещал построить на Марсе город-миллионник

Сегодня, 09:10

Александр Зуев

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Маск пообещал построить на Марсе город-миллионник

К 2050 году на планете Марс будут жить не менее 1 миллиона землян, в скором времени там начнется строительство необходимой инфраструктуры. Но чтобы строительство стало действительно масштабным, потребуется большое количество стройматериалов и оборудования. С этой задачей должны справиться разрабатываемые компанией SpaceX тяжелые корабли типа Dragon и Starship, способные доставлять на другую планету до 100 т груза и до 100 специалистов-добровольцев. Об этом ресурсу Business Insider рассказал владелец упомянутой компании Илон Маск. 

 

По его словам, 50-м годам нынешнего столетия на Марс будут оправляться до 3-х кораблей в день. Всего для бесперебойного сообщения понадобится около тысячи многоразовых кораблей. 

«Нужно сделать так, что любой смог бы полететь. Если нет денег, то люди должны иметь возможность взять кредит. На красной планете очень много работы», – сказал Маск. 

В конце прошлого года Маск написал в «Твиттере», что первый рейс звездолета следует ожидать через 2-3 месяца.

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