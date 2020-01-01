Маск пообещал построить на Марсе город-миллионник

К 2050 году на планете Марс будут жить не менее 1 миллиона землян, в скором времени там начнется строительство необходимой инфраструктуры. Но чтобы строительство стало действительно масштабным, потребуется большое количество стройматериалов и оборудования. С этой задачей должны справиться разрабатываемые компанией SpaceX тяжелые корабли типа Dragon и Starship, способные доставлять на другую планету до 100 т груза и до 100 специалистов-добровольцев. Об этом ресурсу Business Insider рассказал владелец упомянутой компании Илон Маск.
По его словам, 50-м годам нынешнего столетия на Марс будут оправляться до 3-х кораблей в день. Всего для бесперебойного сообщения понадобится около тысячи многоразовых кораблей.
В конце прошлого года Маск написал в «Твиттере», что первый рейс звездолета следует ожидать через 2-3 месяца.
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