На Украине принят закон, фактически запрещающий преподавание на русском языке

Рада приняла очередной закон, ограничивающий обучение на языках нацменьшинств, однако больше всего ограничений в отношении русского, как языка, не признанного официальным в Евросоюзе. Предполагается, что в процессе обучения в школе доля русского языка из года в год будет уменьшаться.

«Оппозиционная платформа» (ОП) требует от Зеленского не подписывать новый закон и наложить на него вето. По словам оппозиционеров, только такой шаг будет соответствовать его предвыборным обещаниям.

«Националистический закон разделяет граждан и вводит ксенофобию и дискриминацию в качестве государственной политики. Например, если ребенок говорит по-русски, в пятом классе ему будут преподавать 80% предметов на украинском», – цитирует « Первый канал » заявление ОП.

Эти правила в корне отличаются о тех, что установлены законом для детей, говорящих на одном из официальных языков ЕС, например, на венгерском. После 5-го класса они продолжат обучение на родном языке. На украинском же языке им будет преподаваться лишь 20% предметов.