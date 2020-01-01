На Украине принят закон, фактически запрещающий преподавание на русском языке

Сегодня, 11:47

Александр Зуев

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На Украине принят закон, фактически запрещающий преподавание на русском языке

Рада приняла очередной закон, ограничивающий обучение на языках нацменьшинств, однако больше всего ограничений в отношении русского, как языка, не признанного официальным в Евросоюзе. Предполагается, что в процессе обучения в школе доля русского языка из года в год будет уменьшаться. 

«Оппозиционная платформа» (ОП) требует от Зеленского не подписывать новый закон и наложить на него вето. По словам оппозиционеров, только такой шаг будет соответствовать его предвыборным обещаниям. 

«Националистический закон разделяет граждан и вводит ксенофобию и дискриминацию в качестве государственной политики. Например, если ребенок говорит по-русски, в пятом классе ему будут преподавать 80% предметов на украинском», – цитирует «Первый канал» заявление ОП. 

Эти правила в корне отличаются о тех, что установлены законом для детей, говорящих на одном из официальных языков ЕС, например, на венгерском. После 5-го класса они продолжат обучение на родном языке. На украинском же языке им будет преподаваться лишь 20% предметов.   

Украина школа русский язык

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