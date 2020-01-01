Десятки тысяч девушек согласны терпеть газы миллиардера ради полета с ним на Луну

Сегодня, 10:05

Александр Зуев

0

Image
Десятки тысяч девушек согласны терпеть газы миллиардера ради полета с ним на Луну

Японский миллиардер Маедзава ищет себе молодую жену, которая согласиться отправится с ним в космическое путешествие на орбиту Луны. На предложение откликнулись более 20 тыс. девушек. Организацию свидания на лунной орбите взяла на себя компания Space X Илона Маска. 

Всем претенденткам в обязательном порядке необходимо заполнить специально разработанные анкеты, чтобы сразу отсеять сомневающихся. Среди вопросов есть и неожиданные. 

«Если Маэдзава пустит газы в вашем присутствии, что вы ему скажете?», – приводит один из них издание AsiaOne

Однако претенденток меньше на стало. Видимо, девушки готовы терпеть небольшие неудобства – и дурно пахнущие газы, и полет в космос – ради главной мечты: выйти замуж за миллиардера.

Япония Юсаку Маедзава полет на Луну

Лента

В Москве готовы к Крещенским купаниям 46 купелей

Сегодня, 11:20

Эксперты рассказали о главных ошибках при мойке автомобиля

Сегодня, 11:20

В исправительной колонии в Бурятии установлены факты вымогательства денег

Сегодня, 10:49

В Google Play обнаружены разряжающие смартфон приложения

Сегодня, 10:39

Десятки тысяч девушек согласны терпеть газы миллиардера ради полета с ним на Луну

Сегодня, 10:05

Россиянка намерена продать дом, чтобы поехать в Алжир и забеременеть от любимого

Сегодня, 09:37

Создана новая версия самого крошечного телефона в мире

Сегодня, 09:19

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle