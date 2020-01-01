Командование США подтвердило сообщение о госпитализации 11 военнослужащих после иранского обстрела

Восьмого января 11 военнослужащих США пострадали при ракетном обстреле американских баз в Ираке, несмотря на то, что Иран предупредил о готовящемся ударе. Об этом ранее написал ресурс Defense One. В публикации также сообщалось, что пострадавших отправили на излечение в различные госпитали, расположенные в Кувейте и Германии. У всех у них сотрясение мозга.

Военное командование США информацию подтвердило.

«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», – сказал РИА Новости представитель CENTCOM (Центральное командование США) капитан Эрбан.

Напомним, иракские военные выпустили со своей территории около 15-ти баллистических ракет, заранее предупредив американцев об ударе, чтобы избежать человеческих жертв. Эта атака стала ответом на убийство генерала КСИР Сулеймани. Ранее Трамп и Пентагон заявляли, что во время обстрела никто из американского военного контингента не пострадал.