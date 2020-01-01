Как следствие глобального потепления: в Индонезии ушли под воду два острова

Два небольших острова в Южной Суматре (провинция Индонезии) вследствие повышения уровня океана оказались под водой. Всему виной – изменение климата, приведшее к глобальному потеплению. Острова необитаемые, но один из них, Бетет, входил в состав национального парка, известного как Бербак-Сембиланг.

Сейчас острова находятся ниже уровня моря на один и три метра. Как пишет издание Jakarta Post , под воду могут уйти еще как минимум 4 индонезийских острова. Единственным способом предотвратить исчезновение территорий является глобальная борьба с повышением уровня мирового океана, отмечает газета.