Посольство РФ в Бейруте оказалось в эпицентре столкновений демонстрантов с полицией

В непосредственной близости от российского посольства в столице Ливана разгорелся уличный бой между силовиками и демонстрантами, которые собрались у здания полиции, чтобы потребовать освобождения их товарищей, задержанных ранее.
Демонстранты продолжительное время забрасывали правоохранителей камнями и проявляли такую агрессию, что последним пришлось временно укрыться на территории полицейского участка. Позже им на помощь прибыли армейские подразделения, которые блокировали протестующих, а затем разогнали, применив силу.
Во время столкновения на территорию российского посольства случайно залетело несколько петард и гранат со слезоточивым газом. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.
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