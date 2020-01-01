Посольство РФ в Бейруте оказалось в эпицентре столкновений демонстрантов с полицией

В непосредственной близости от российского посольства в столице Ливана разгорелся уличный бой между силовиками и демонстрантами, которые собрались у здания полиции, чтобы потребовать освобождения их товарищей, задержанных ранее.

«Мы оказались в эпицентре событий, но не являемся центром агрессии со стороны протестующих, так как они в настоящий момент требуют у здания полиции рядом выпустить своих сторонников (задержанных во вторник)», – рассказал РИА Новости представитель российской дипмиссии.

Демонстранты продолжительное время забрасывали правоохранителей камнями и проявляли такую агрессию, что последним пришлось временно укрыться на территории полицейского участка. Позже им на помощь прибыли армейские подразделения, которые блокировали протестующих, а затем разогнали, применив силу.

Во время столкновения на территорию российского посольства случайно залетело несколько петард и гранат со слезоточивым газом. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.