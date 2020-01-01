Иракские истребители уничтожили лагерь террористов на севере страны

Иракские ВВС провели боевую операцию по уничтожению лагеря подготовки боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ). Объект находился в горной местности Хамрин. Все обитатели лагеря уничтожены.

«Иракские истребители F-16 уничтожили тренировочный лагерь террористической группировки ИГ в горах Хамрин», – цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства Ирака.

Объект как таковой прекратил существование, все находившиеся там боевики ликвидированы, добавили в пресс-службе. При этом ведомство не уточнило потери террористов.

Напомним, в понедельник глава Иордании король Абдалла Второй сообщил французскому телевидению о возрождении и укреплении ИГ на северо-западе Ираке. Он призвал международные силы «присутствовать там» и помочь иракцам в борьбе с группировкой, поскольку ее укрепление угрожает не только Ближнему Востоку, но и всему миру.