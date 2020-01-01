Иракские истребители уничтожили лагерь террористов на севере страны

Сегодня, 16:00

Александр Зуев

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Иракские истребители уничтожили лагерь террористов на севере страны

Иракские ВВС провели боевую операцию по уничтожению лагеря подготовки боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ). Объект находился в горной местности Хамрин. Все обитатели лагеря уничтожены. 

«Иракские истребители F-16 уничтожили тренировочный лагерь террористической группировки ИГ в горах Хамрин», – цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства Ирака. 

Объект как таковой прекратил существование, все находившиеся там боевики ликвидированы, добавили в пресс-службе. При этом ведомство не уточнило потери террористов. 

Напомним, в понедельник глава Иордании король Абдалла Второй сообщил французскому телевидению о возрождении и укреплении ИГ на северо-западе Ираке. Он призвал международные силы «присутствовать там» и помочь иракцам в борьбе с группировкой, поскольку ее укрепление угрожает не только Ближнему Востоку, но и всему миру.

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Иракские истребители уничтожили лагерь террористов на севере страны

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