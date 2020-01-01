В ДНР стали задерживать жителей, не имеющих внутренних паспортов

Сегодня, 12:48

Александр Зуев

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В ДНР стали задерживать жителей, не имеющих внутренних паспортов

Власти ДНР ужесточают паспортный контроль, они считают, что наличие у жителя республики лишь украинского паспорта недостаточно для идентификации его личности, пишет Лента.ру со ссылкой на украинские СМИ. 

В январе лиц, не имеющих внутренних паспортов, начали задерживать правоохранительные органы республики. Чаще всего задерживаются молодые мужчины. Их приводят в отделения, дактилоскопируют и проверяют по всем имеющимся базам данных, после чего отпускают. 

Кроме того, сотрудники МВД ДНР начали штрафовать владельцев автомобилей с украинскими номерами. 

Сообщается, что указанные мероприятия проводятся по указанию главы республики Пушилина.   

ДНР паспорта задержание

Лента

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