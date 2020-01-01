В Иране прошли первые аресты по делу о сбитом украинском «Боинге»

Сегодня, 12:10

Александр Зуев

0

Image
В Иране прошли первые аресты по делу о сбитом украинском «Боинге»

В Иране арестованы несколько военнослужащих, причастных к крушению пассажирского самолета, принадлежавшего украинскому перевозчику. «Боинг» был сбит по ошибке иранской ракетой. В субботу военные взяли на себя ответственность, заявив, что приняли самолет за «вражескую цель». 

Сколько человек арестовано, и какие должности они занимают, не уточняется. 

Также стало известно об отправке черного ящика сбитого самолета во Францию. 

«Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», – цитирует РИА Новости представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили. 

Напомним самолет был сбит 8 января. На его борту находилось в общей сложности 176 человек. Ранее президент Украины заявил, что ожидает от иранских властей извинения, наказания причастных к трагедии лиц и выплаты компенсаций родственникам погибших.

Иран украинский самолет аресты

Лента

В Вологодской области мужчина погиб от взрыва петарды

Сегодня, 14:20

В Китае автобус провалился под землю вместе с пассажирами

Сегодня, 13:53

В Новороссийске 16-летний подросток поджог собутыльника

Сегодня, 13:50

Genesis GV80 заметили на парковке

Сегодня, 13:30

Литовский депутат предложил отметить «день взятия Москвы»

Сегодня, 13:21

Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый мотор V8

Сегодня, 13:13

У Рене Зеллвегер перекосило рот от пластики

Сегодня, 13:11

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle