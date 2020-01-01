Мексиканец выпил «виагру» для быков и попал в больницу с 3-дневной эрекцией

Нетривиальная история произошла в Мексике. Мужчина, чтобы удовлетворить свою возлюбленную в постели, решил, что сексуальный стимулятор для людей ему не подойдет. Он съездил в другой штат и купил «виагру», предназначенную для племенных быков. Как следствие мексиканец загремел в больницу.

Врачи госпитализировали незадачливого любовника с мощной эрекцией. Она была очень длительной и не минула даже по истечении трех дней, отмечает НТВ. Промучившись все это время дома и полностью обессилев, мужчина был вынужден обратиться к медикам за помощью.

В больнице ему оказали экстренную хирургическую помощь. Детали вмешательства в силу пикантности ситуации не раскрываются, но в таких случаях медики практикуют известный способ.

Для того, чтобы избавить пациента от непрекращающейся эрекции, половой член прокалывается иглой, а потом из него откачивается кровь.

К слову, пациент рассказал медикам, что стимулятор для быков принял специально, дабы поразить в сексе свою 30-летнюю возлюбленную.