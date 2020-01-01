Столтенберг: НАТО ответит на новые российские ракеты соразмерно

Новые российские ракеты «средней дальности», в том числе крылатые ракеты 9М729 для комплекса «Искандер», заставляют нервничать западные страны, поэтому в 2020 году НАТО намерена принять ответные меры, приводит канал N-tv слова генсека альянса Столтенберга.

«Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышением боевой готовности и над продлением времени предварительного предупреждения», – заявил генсек.

Он отметил, что создание и размещение SSC-8 является частью масштабной стратегии Москвы по инвестированию в современные военные технологии, в том числе в обновленное ядерное оружие.

Альянс в свою очередь намерен реагировать соразмерно обстановке путем укрепления и развития обороны. При этом размещение в Европе новых наземных ракет с ядерными боеголовками не планируется, добавил Столтенберг.