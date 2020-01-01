В Казахстане 6-летний ребенок самостоятельно прокатился на «гелендвагене»

Сегодня, 09:50

Александр Зуев

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В Казахстане 6-летний ребенок самостоятельно прокатился на «гелендвагене»

В интернете появился видеоролик, героем которого стал 6-летний мальчик, проживающий с родителями в Алма-Ате (Казахстан). На кадрах видно, как ребенок уверенно подходит к «гелендвагену», садится за руль и отъезжает, быстро набирая скорость.

 

Как выяснилось, снимал ребенка его отец, он же выложил ролик в Сеть, пишет ресурс liter.kz. На видео обратила внимание дорожная полиция. Сотрудники увидели в действиях отца административное правонарушение: он передал руль лицу, которое не имеет права управлять автомобилем. В связи с этим на мужчину был составлен протокол по ст. 612 КоАП Казахстана. 

«Даже если учесть, что мальчик управлял машиной на учебном полигоне, нельзя исключать большой риск, и прежде всего, для самого ребёнка. Отец должен был это понимать. Впрочем, с этим нарушением гр. Ш. согласился и пообещал впредь не допускать своего малолетнего сына к рулю», – говорится в сообщении полиции.
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