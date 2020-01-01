В Ираке атакована авиабаза США

Сегодня, 08:36

Александр Зуев

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В Ираке атакована авиабаза США

Не менее 7-ми реактивных снарядов системы залпового огня упали на территорию авиабазы США Балад в северной части Ирака (80 км от Багдада). Снаряды «вспахали» взлетно-посадочную полосу. Согласно сообщению «Рейтер», пострадали 4 человека – все военнослужащие иракской армии. О потерях среди американцев не сообщается. 

По данным агентства, Минобороны Ирака подтвердило информацию, однако никаких подробностей не предоставило. Кто стоит за обстрелом, неизвестно. 

Ранее на территории Ирака были атакованы американская база Айн аль-Асад и база в Эрбиле. 

В США уже отреагировали на сообщение об обстреле. 

«Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ», – написал в «Твиттере» госсекретарь США Майк Помпео.
Ирак авиабаза обстрел

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