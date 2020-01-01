Британский посол «ненадолго арестован» в Иране за причастность к беспорядкам

В субботу британский посол в Иране Роб Макэр был замечен на митинге в центре столицы. Он поддерживал протестующих и призывал их к более радикальным мерам, направленным против существующей власти. Спецслужбы сочли такое поведение вмешательством во внутренние дела страны и задержали дипломата на несколько часов, сообщает агентство Tasnim .

«Иран ненадолго арестовал британского посланника за причастность к беспорядкам в Тегеране. Он был освобожден через несколько часов, но завтра будет вызван для дальнейших объяснений», – говорится в публикации.

По данным агентства, акцию протеста организовали студенты тегеранского университета, осудившие действия военных, сбивших 8-го января по ошибке украинский пассажирский «Боинг». В митинге и последующем шествии приняли участие около тысячи человек.

Лондон раскритиковал предпринятые Тегераном «недружественные шаги» и призвал власти исламской республики сделать наконец выбор – по-прежнему оставаться в изоляции либо встать на «дипломатический путь», снизив тем самым напряженность в регионе.