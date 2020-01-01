Трамп признал, что изменение климата – это не мистификация

Сегодня, 12:05

Александр Зуев

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Трамп признал, что изменение климата – это не мистификация

Ранее американский президент неоднократно заявлял, что все эти разговоры о глобальном потеплении климата – «лохотрон», целью которого является выкачивание различными организациями денег из государств на решение несуществующих проблем. Теперь Трамп, судя по высказываниям на брифинге, изменил свое мнение. 

На вопрос журналиста, по-прежнему ли он считает изменение климата мистификацией, трамп ответил: 

«Нет, нет. Нисколько. Это не розыгрыш. В этом нет ничего мистифицированного. Это очень серьезная тема. Мне нужен чистый воздух. Мне нужна чистая вода. Окружающая среда очень важна для меня». 

По данным Daily Beast, брифинг в Белом доме прошел после того как в администрации США объявили о готовящихся поправках в закон об экологической политике, который не менялся уже около 50 лет. Документ подвергся экспертизе специалистов и признан не соответствующим нынешним реалиям.

США Дональд Трамп климат

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