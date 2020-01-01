Джонсон: имеется информация, что украинский «Боинг» случайна сбила иранская ракета

Сегодня, 08:31

Александр Зуев

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Джонсон: имеется информация, что украинский «Боинг» случайна сбила иранская ракета

Информация из разных источников говорит о том, что пассажирский «Боинг» украинского перевозчика сбила иранская зенитная ракета. Скорее всего, трагедия произошла случайно. В связи с этим для снижения напряженности в регионе следует безотлагательно провести тщательное расследование, считает премьер-министр Британии. 

«В настоящее время существует большое количество информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это вполне могло произойти непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, необходимо провести полное и прозрачное расследование», – цитирует Бориса Джонсона РИА Новости

Он также призвал все заинтересованные стороны принять меры для нормализации ситуации в регионе и прекратить воинственную риторику. 

Ранее примерно с таким же заявлением выступил канадский премьер Трюдо. 

В свою очередь Тегеран попросил западные страны поделиться имеющейся у них информацией относительно крушения украинского самолета, произошедшего 8 января.

Британия Борис Джонсон украинский Боинг

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