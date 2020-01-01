Постпред Ирана: переговоры с США в нынешней ситуации бессмысленны

Сегодня, 13:11

Александр Зуев

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Постпред Ирана: переговоры с США в нынешней ситуации бессмысленны

Предложение Вашингтона о переговорах и сотрудничестве по урегулировании ситуации на Ближнем Востоке Тегеран принять не может. О каком сотрудничестве может идти речь, если США приняли решение об ужесточении антииранских санкций. 

«При этом Иран готов вести переговоры и работать со странами Ближневосточного региона, чтобы снизить напряженность», – цитирует агентство IRNA постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи. 

Он также подчеркнул, что иранский удар по базам США в Ираке не выходит за рамки государственной самообороны – это был ответ на убийство генерала Сулеймани и на угрозу Вашингтона вторгнуться на территорию Ирана. 

Ранее агентство сообщало, что в похоронах генерала участвовало 5 млн. человек. Люди вышли на улицы как в Тегеране, так и в других городах страны. Траурные процессии длились пять дней.  

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Постпред Ирана: переговоры с США в нынешней ситуации бессмысленны

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