Постпред Ирана: переговоры с США в нынешней ситуации бессмысленны

Предложение Вашингтона о переговорах и сотрудничестве по урегулировании ситуации на Ближнем Востоке Тегеран принять не может. О каком сотрудничестве может идти речь, если США приняли решение об ужесточении антииранских санкций.

«При этом Иран готов вести переговоры и работать со странами Ближневосточного региона, чтобы снизить напряженность», – цитирует агентство IRNA постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.

Он также подчеркнул, что иранский удар по базам США в Ираке не выходит за рамки государственной самообороны – это был ответ на убийство генерала Сулеймани и на угрозу Вашингтона вторгнуться на территорию Ирана.

Ранее агентство сообщало, что в похоронах генерала участвовало 5 млн. человек. Люди вышли на улицы как в Тегеране, так и в других городах страны. Траурные процессии длились пять дней.