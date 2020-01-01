«Рейтер» назвал версию западной разведки о крушении украинского «Боинга» в Иране

Пассажирский Boeing 737 украинского перевозчика рухнул на землю по техническим причинам, скорее всего, из-за перегрева двигателя на взлете. Террористический акт маловероятен. По крайней мере, версия попадания в самолет ракеты исключается, пишет «Рейтер » со ссылкой на источники в канадской и американской разведке.

Агентство напоминает, что крушение произошло через несколько часов после ракетного обстрела иранцами американских баз в Ираке. Это обстоятельство привело некоторых экспертов к предположению о том, что «Боинг» был сбит.

В свою очередь иранские следователи нашли очевидцев, утверждающих, что лайнер перед падением был объят пламенем.

Напомним, «Боинг 737», летевший на Украину, рухнул на территории Ирана сразу после взлета. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.