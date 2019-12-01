В Багдаде протестующие попытались взять штурмом американское посольство

Канал Sky News Arabia сообщил о протестной акции в центре Багдада (Ирак) перед американским посольством. Около 100 демонстрантов, подогревая себя антиамериканскими лозунгами попытались силой проникнуть в здание. Корреспондент канала назвал этих людей «пророссийскими боевиками "Хезболлы Ирака"».

Протестующие сожгли перед зданием посольства несколько флагов США и потребовали от дипломатов «убираться вон» из страны. Они также призывали иракское правительство вообще закрыть американскую дипмиссию – посла немедленно выслать, а затем эвакуировать и остальных сотрудников.

По данным канала, акция началась после авиаударов США по объектам «Хезболлы» в Ираке и Иране. По некоторым данным, часть дипломатов уже покинули страну.