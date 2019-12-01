В Багдаде протестующие попытались взять штурмом американское посольство

Сегодня, 13:16

Александр Зуев

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В Багдаде протестующие попытались взять штурмом американское посольство

Канал Sky News Arabia сообщил о протестной акции в центре Багдада (Ирак) перед американским посольством. Около 100 демонстрантов, подогревая себя антиамериканскими лозунгами попытались силой проникнуть в здание. Корреспондент канала назвал этих людей «пророссийскими боевиками "Хезболлы Ирака"». 

Протестующие сожгли перед зданием посольства несколько флагов США и потребовали от дипломатов «убираться вон» из страны. Они также призывали иракское правительство вообще закрыть американскую дипмиссию – посла немедленно выслать, а затем эвакуировать и остальных сотрудников. 

По данным канала, акция началась после авиаударов США по объектам «Хезболлы» в Ираке и Иране. По некоторым данным, часть дипломатов уже покинули страну.

Ирак посольство США протест

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