Женщина в самолете закрыла волосами телемонитор соседа и прослыла мерзкой и невоспитанной

Пассажирка эконом-класса лишила своего соседа сзади смотреть развлекательные передачи во время полета, закрыв монитор волосами. Фотография попала в сеть и вызвала негативную реакцию пользователей, обвинивших женщину в эгоизме и невоспитанности. Но нашлись и те, кто заступился за девушку, пишет Daily Star .

Многие читатели ставили себя на место «потерпевшего» и рассказывали, чтобы сделали они в такой ситуации.

«Я бы «заплел» ей волосы ножницами», – написал один. «Какая же она невоспитанная. Я бы пнул ее через спинку кресла», – поделился другой. Третьи назвали женщину «мерзкой невнимательной эгоисткой».

В свою очередь защитники пассажирки призвали всех успокоиться и предложили самый гуманный вариант: к ней нужно было просто «мило обратиться», и она бы обязательно исправила ошибку.