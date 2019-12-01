Экс-глава концерна Nissan сбежал в Ливан под чужим именем

Сегодня, 10:03

Александр Зуев

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Экс-глава концерна Nissan сбежал в Ливан под чужим именем

Карлос Гон, бывший глава автогиганта «Ниссан», был арестован в Японии в прошлом году за уклонение от уплаты налогов на $70 млн. В начале этого года ему предъявили обвинение и выпустили под залог. Недавно он исчез из поля зрения правоохранителей. 

А накануне Гон выступил с заявлением, в котором утверждает, что находится в Ливане (у него 4 гражданства: японское, французское, бразильское и ливанское). При этом свое бегство из Японии он объяснил «политическим преследованием». 

Японские спецслужбы стали проверять сообщение, однако среди въехавших в Ливан лиц, его фамилия не значилась. Информацию также подтвердили ливанские чиновники. 

«Он въехал под другим именем. Имя Карлоса Гона не значится», – сказал каналу NHK источник в ливанской иммиграционной службе. 

Розыск бывшего главы автоконцерна продолжается.

Япония Карлос Гон Ливан

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