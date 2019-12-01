Латвийский депутат предложила брать деньги с русскоязычных граждан

Сегодня, 08:31

Александр Зуев

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Латвийский депутат предложила брать деньги с русскоязычных граждан

Те русскоговорящие граждане, которые не хотят изучать латышский язык, должны оплачивать услуги переводчика при общении с госслужащими и работниками сферы услуг – продавцами, парикмахерами, таксистами и т.д. 

«Сколько стоят 10 минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса – €10 за пять минут. Время исправить старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык – ищи переводчика», – заявила депутат сейма, журналистка Эва Мартужа. 

Напомним, в настоящее время население Латвии составляет около 2-х млн. человек, из них говорят на русском порядка 40 процентов. Не так давно правительство приняло решение о реформировании русскоязычных школ – теперь преподавание там должно вестись на национальном языке. Конституционный суд республики признал это решение непротиворечащим Основному закону. 

В Латвии с такой позицией согласны не все. Так, экс-глава МИД Юрканс выразил сожаление по поводу того, что власти выдавливают из республики всё русское, превратив небольшое государство в полигон для сумасшедшей американской политики.

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Латвийский депутат предложила брать деньги с русскоязычных граждан

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