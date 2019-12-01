Американец расплакался от радости, когда его 8-летняя дочь застрелила на охоте лося

Житель штата Мичиган (США) Миллер очень гордится своей 8-летней дочерью Брейли, показывающей прекрасные результаты в стрельбе. Причем на последней охоте, куда она отправилась вместе с отцом, девочка стреляла из настоящего взрослого карабина. Со 180-ти метров она одним выстрелом завалила лося весом более 300 кг, сообщает Daily Mirror .

Миллер рассказал, что следы лося они обнаружили вечером, а охоту на него начали утром следующего дня. А когда дочка произвела свой точный и единственный выстрел, он заплакал от радости.

«Слова не могут выразить моего волнения. Я был очень взволнован», – сказал мужчина.

Теперь Брейли стала рекордсменкой штата – ее официально признали самым юным и самым метким охотником на лосей. Она очень гордится своим званием, заявив, что пошла по стопам своих деда и отца, который раньше тоже ставили рекорды.

«Это было не молодежное ружье или что-то в этом роде. У нее была полноразмерная винтовка, у которой есть отдача. И она справилась с ней как чемпион», – добавил Миллер.