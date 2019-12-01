Китаец отомстил неверной невесте необычным способом

Житель провинции Фуцзянь (КНР) давно догадывался о том, что невеста ему изменяет. Но чтобы убедится наверняка, поставил в ее доме скрытую камеру. Благодаря записи, жених не только убедился в неверности возлюбленной, но и узнал своего «оппонента». Оказалось, что частым гостем в спальне невесты был муж ее родной сестры, находящейся на поздних месяцах беременности, сообщает Daily Mail .

До свадьбы мужчина не стал выяснять отношения. Он решил опозорить ее перед гостями во время самого торжества. Так и сделал: до того, как их расписали, включил сделанную ранее запись.

«Ты думаешь, я ничего не знал?», – спросил жених. Невесте только оставалось швырнуть в него свой букет.

Видеоролик попал в интернет и стал вирусным.