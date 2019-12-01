Китаец отомстил неверной невесте необычным способом

Житель провинции Фуцзянь (КНР) давно догадывался о том, что невеста ему изменяет. Но чтобы убедится наверняка, поставил в ее доме скрытую камеру. Благодаря записи, жених не только убедился в неверности возлюбленной, но и узнал своего «оппонента». Оказалось, что частым гостем в спальне невесты был муж ее родной сестры, находящейся на поздних месяцах беременности, сообщает Daily Mail.
До свадьбы мужчина не стал выяснять отношения. Он решил опозорить ее перед гостями во время самого торжества. Так и сделал: до того, как их расписали, включил сделанную ранее запись.
«Ты думаешь, я ничего не знал?», – спросил жених. Невесте только оставалось швырнуть в него свой букет.
Видеоролик попал в интернет и стал вирусным.
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