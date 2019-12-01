В США мать добавляла в капельницу своего сына фекальные массы

Жительница штата Индиана (США) по имени Тиффани для того, чтобы «добиться лучшего лечения» для своего 15-летнего сына, страдающего лейкемией, вводила в его капельницу фекалии. По ее мнению, врачи отделения уделяли подростку недостаточно внимания, и она хотела, чтобы его перевели в соседнее, где персонал более чуткий и «лечение лучше». Почему Тиффани выбрала именно такой способ «добиться справедливости», непонятно.

Медики заподозрили неладное после того как у парня началась лихорадка, рвота и диарея. Анализы показали наличие в организме элементы, вызвавшие бактериальную инфекцию. Тогда по просьбе врачей в палате установили скрытую камеру. На кадрах было видно, как женщины с помощью шприца вводит в капельницу неизвестное вещество. Позже выяснилось, что это фекалии самого подростка, сообщает CNN.

К настоящему времени судебный процесс завершился. «Заботливая» мать признана вменяемой, и получила 7 лет тюрьмы.