Индия намерена построить 24 подлодки, в том числе 6 атомных

В настоящее время ВМС Индии имеет на вооружении 15 обычных (ДЭПЛ) и 2 атомные подлодки, одну из которых арендует у России. Большинство лодок эксплуатируются уже более 25 лет. За последнее десятилетие индийский флот получил только две неатомные ПЛ. Между тем соседний Китай развивает свой флот ударными темпами, и это обстоятельство очень беспокоит Нью-Дели.

«Планируется построить восемнадцать (обычных) + шесть SSN (атомных ударных подводных лодок)», – сообщили каналу NDTV в правительстве.

Помимо этого, с целью продления сроков эксплуатации принято решение провести ремонт с модернизацией шести самых старых ДЭПЛ. В связи с затягиванием программы строительства новых лодок, это позволит избежать резкого ослабления сил нынешнего подводного флота.