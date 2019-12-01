СМИ: американская база близ иракской столицы подверглась ракетной атаке

Сегодня, 08:40

Александр Зуев

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СМИ: американская база близ иракской столицы подверглась ракетной атаке

Несколько часов назад агентство AFP со ссылкой на источники сообщило о взрывах в районе американской базы, дислоцированной близ Багдада. По данным источников, объект поразили не менее 4-х реактивных снарядов. Предполагается, что данный обстрел стал ответом американцам на авиаудары по объектам «Хезболлы», расположенным в Ираке и Сирии. 

Удары с воздуха были нанесены накануне. В общей сложности атакованы 5 целей (3 – в Ираке, 2 – в Сирии). В Пентагоне их назвали «точечными оборонительными ударами» с целью предотвратить «обстрелы в будущем» сил западной коалиции. 

Напомним, в субботу была обстреляна база США, расположенная близ иракского Киркука. Тогда погиб один человек и еще несколько получили ранения.

Ирак база США обстрел

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СМИ: американская база близ иракской столицы подверглась ракетной атаке

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