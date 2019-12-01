Представители ЛНР завершили обмен пленными с Киевом

В воскресенье в Донбассе начался обмен удерживаемыми лицами. Обмен происходит по формуле «всех на всех». Власти ДНР и ЛНР обещали передать Киеву соответственно 55 и 30 человек. В общей сложности в республики должны вернуться около 150 человек. Представители ЛНР завершили процесс обмена.

«У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63. Девять отказников (отказались возвращаться на территорию ЛНР)», – цитирует РИА Новости представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

Ополченцы отметили, что украинская сторона пока выполняет взятые на себя обязательства по соблюдения безопасности – обстрелов и каких-либо нарушений процедуры обмена не зарегистрировано. Обмен пленными проходит в контролируемой ДНР Горловке.

Сообщается, что две женщины, обвиняемые донецкими властями в шпионаже в пользу СБУ, отказались возвращаться на Украину. Они заявили, что родились в Донецке и останутся здесь жить (обе провели за решеткой 16 месяцев).