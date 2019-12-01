Иранские военные пообещали уничтожать всё, что шпионит за совместными учениями с РФ

По данным Генштаба ВС Ирана, перед совместным морским учением российских, китайских и иранских военных кораблей зафиксирована повышенная активность разведывательных служб западных стран: многим интересно, что будет происходить на маневрах. В связи с этим военное руководство республики выступило с жестким предупреждением, завив, что любая обнаруженная в районе учения разведывательная техника будет немедленно уничтожаться.
Напомним, совместное учение РФ, КНР и ИРИ стартовало в пятницу в Оманском заливе и близлежащем районе Индийского океана. Маневры завершатся 30 декабря. Экипажи кораблей отрабатывают задачи в сфере борьбы с пиратством и терроризмом.
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