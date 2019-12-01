Внуки президента Эстонии ходят в русскоязычный детский сад

Сегодня, 12:48

Александр Зуев

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Внуки президента Эстонии ходят в русскоязычный детский сад

Жители Эстонии должны знать несколько языков, говорить лишь на одном – это «неразумное расточительство», считает Керсти Кальюлайд. Именно поэтому ее внуки посещают русскоязычный детсад.

«Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше – два языка», – скала президент Эстонии изданию ERR

Кальюлайд добавила, что своих детей в детстве также обучала нескольким языкам. Сейчас они владеют тремя. 

При этом в школах основным языком должен быть эстонский. На нем должны говорить и русские дети. Правительство такую возможность предоставляет всем гражданам без исключения, сказала она, отметив, что большинство проживающих в республике людей хотят, чтобы их дети росли и воспитывались вместе. Такой подход к языковой проблеме сплотит общество и позволит ему двигаться вперед, добавила Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд русский язык Эстония

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Внуки президента Эстонии ходят в русскоязычный детский сад

Сегодня, 12:48

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