Додон о Путине: никого не наказывает, но при этом ничего не забывает

Президент Молдовы по просьбе РИА Новости назвал самую, на его взгляд, характерную черту своего российского коллеги, с которым знаком уже многие годы, и имеет возможность обсуждать с ним любые проблемные вопросы.
Он отметил также, что возможность поднимать на встречах с Путиным сложнейшие вопросы и откровенно обсуждать их позволяет быстро находить общие точки и решения, способствующие улучшению взаимоотношений между странами.
В настоящее время агентство реализует проект, посвященный 20-летию нахождения Путина у власти. В рамках этого проекта издание публикует интервью с людьми, давно знакомыми с президентом. В их числе политики из разных стран, спортсмены, лидеры общественных организаций и др.
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