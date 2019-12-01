Йеменские хуситы сообщили о новом ракетном ударе по Саудовской Аравии

Сегодня, 15:27

Александр Зуев

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Йеменские хуситы сообщили о новом ракетном ударе по Саудовской Аравии

С территории Йемена запущена очередная ракета по объекту в Саудовской Аравии. На этот раз целью стала военная база (лагерь), расположенная в провинции Наджран. Ответственность за пуск ракеты взяли на себя повстанцы-хуситы. 

Как сообщил один из командиров повстанческой армии, ракетное подразделение хуситов выполнило пуск баллистической ракеты типа Badr P-1. Наведение цель прошло успешно – ракета поразила объект 19 бригады погранслужбы СА, уничтожив десятки солдат и офицеров «агрессора». 

«В рядах саудовской армии есть десятки погибших и раненых, включая офицеров», – приводит слова командира канал «Аль-Масира». 

Он подчеркнул также, что предпринятая атака стала ответов на удары по мирным жителям Йемена.

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